2019-05-17T16:15:33+03:00
Общество

Победитель забега Сбербанкиады: «Если человек – спортсмен, значит, он готов показывать свою результативность во всем»

Команда Орловского отделения ПАО Сбербанк продемонстрировала, как единство помогает покорять вершины
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Более 500 спортсменов, несколько сотен болельщиков, судьи, артисты, неунывающий диктор и множество других людей – все это и есть Летняя Сбербанкиада, которая проходит уже в пятнадцатый раз. Вместе с тем на стадионе «Старт» в Нововоронеже мы становимся свидетелями впечатляющего единства: когда команда становится чем-то большим, чем просто совокупность ее участников.

Возьмем для примера легкую атлетику. Если, не говорить об эстафете, то бег в основном ассоциируется у каждого из нас с некими персональными успехами. Однако и тут бывают исключения: пример – команда Орловского отделения ПАО Сбербанк. Они работают в разных отделах, но занятия спортом объединяют этих ребят.

Представьте: Алексей Тарабухин стал первым на дистанции в три километра, Павел Костиков взял «серебро» на стометровке, у Юлии Макаровой – второе место в беге на полтора километра, Лилия Сорочкина на ста метрах добежала до третьего места. Как признались сами спортсмены, залог их успеха в дружных и упорных тренировках. Тренер Сергей Илюхин помогает любителям бега из Орловской области становиться лучше каждый день. Не пропускает ежедневные тренировки и руководство отделения.

-Соревнования очень понравились! Особенно организация этого праздника. На дистанции нельзя сказать, что было тяжело. Основная часть забега проходила еще утром, когда было не так жарко. Я занимаюсь бегом. Днем – работа. Вечером – спорт. Так практически ежедневно. Конечно, спорт помогает в работе. Если человек – спортсмен, значит, он готов показывать свою результативность во всем, - подчеркнул Алексей Тарабухин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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