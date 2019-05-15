В Тамбове отметят Пушкинский день России

15 Май 14:01 2019-05-15T14:01:27+03:00

В этом году исполняется 220 лет я со дня рождения Александра Сергеевича

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Пушкинский день России (День русского языка) 6 июня — важная дата для Тамбовской универсальной научной библиотеки, носящей имя А. С. Пушкина. Именно в этот день родился гениальный русский поэт и родоначальник современного русского литературного языка. По случаю 220-летия со дня его рождения в библиотеке проведут различные акции. Одно из центральных мероприятий - встреча в формате «Открытый микрофон», которая будет проходить в течение всего праздничного дня, сразу после окончания просветительской акции «Пушкинский диктант».

- В холле 1 этажа библиотеки развернутся книжные выставки, посвящённые жизни и творчеству светоча русской литературы. Бессмертные поэтические строки и проза, принадлежащие его перу, будут звучать с полудня до шести вечера. Собравшиеся также примут участие в поэтическом конкурсе, где по прочитанным строкам вспомнят название произведения, или продолжат по памяти читать начатое стихотворение, - сообщают в Пушкинской библиотеке.

Юных читателей ждет пушкинская видео-викторина по трем самым любимым сказкам: «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о Мертвой царевне и семи богатырях». Победителям вручат подарки и сувениры от библиотеки и партнеров акции.

Кроме того, после окончания акции каждый желающий сможет взять с выставки абонемента для домашнего чтения книги Александра Сергеевича Пушкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU