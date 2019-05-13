2019-05-13T14:01:30+03:00
Общество

В Тамбове впервые пройдет «Пушкинский диктант»

К участию в акции приглашаются все желающие
Ксения АЛЕШИНА
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Акция запланирована на 6 июняАкция запланирована на 6 июня
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По случаю 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, который будет отмечаться 6 июня, в главной читальне региона впервые состоится региональная литературно-просветительская акция «Пушкинский диктант».

Диктант проведут в рамках Летнего Пушкинского сезона на площадке Пушкинской библиотеки, начало в 11:00. Его участником может стать абсолютно каждый, независимо от образования, профессии или интересов. Возраст участников 12+.

Как утверждают организаторы, акция не только поможет проверить свою грамотность, но и повысит интерес к творчеству великого поэта. Для диктанта будут выбраны отрывки из его стихотворных и прозаических произведений.

- Если не с кем оставить ребенка, а написать диктант очень хочется – приезжайте к нам вместе с ним. Пока вы пишете диктант ваше чадо будет играть, рисовать и читать сказки Пушкина в обществе специалистов Кафедры семейного чтения, - сообщают в библиотеке.

Добавим, что каждую работу проверит филолог. Узнать свой результат можно будет на сайте библиотеки. Всем участникам диктанта вручат специальные дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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