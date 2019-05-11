2019-05-11T10:05:50+03:00
Общество

Тамбовские театры отправятся в глубинку

На "Малый Рыбаковский фестиваль"
Ирина БУРЯКОВА
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Одним из ярких проектов 13-го межрегионального театрального фестиваля Рыбакова, который открывается в Тамбове, стал проект - "Малый Рыбаковский фестиваль". В этом году он состоится в 3-й раз, в его рамках с 14 по 30 мая все профессиональные театры региона (Тамбовский и Мичуринский драматические, Тамбовский театр кукол и Молодежный театр) покажут свои лучшие спектакли жителям районов Тамбовщины.

- Фестивальные спектакли увидят жители Ржаксинского, Уметского, Уваровского, Инжавинского, Рассказовского и Пичаевского районов, ставших уже постоянными участниками фестиваля. Впервые мероприятия "Малого Рыбаковского" пройдут в Токаревском, Первомайском, Никифоровском районах и городе Моршанске, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области. - В орбиту фестиваля включены и города Рассказово и Котовск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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