Тамбовчане увидят «Кабалу Святош», «Крик лангусты» и многое другое

СЕГОДНЯ 15:25 2019-05-06T15:27:37+03:00

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13-й межрегиональный театральный фестиваль имени актера Российской империи Николая Рыбакова откроется в Тамбове 11 мая и продлится до 24 числа. На сцене выступят театры из Республики Карелия, Рязани, Иваново, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Самары, Таганрога, Ярославля, которые привезут свои лучшие постановки. Почетными гостями фестиваля станут два столичных театра - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова и Московский драматический театр «Сфера».

- Вахтанговский театр откроет фестиваль 11 мая спектаклем «Крик лангусты» в постановке Михаила Цитриняка. А 12 мая зрители увидят спектакль «Кабала Святош» театра «Сфера» в постановке народного артиста РФ Александра Коршунова, который в этом году вместе с актрисой МХТ имени Антона Чехова Ольгой Яковлевой возглавит жюри Рыбаковского фестиваля, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

13 мая стартует конкурсная программа. Вне конкурса Тамбовский драматический театр сыграет спектакль «Васса Железнова».

- Фестиваль имени Рыбакова - это не только яркий праздник театрального искусства для зрителей, но и большая территория профессионального общения для актеров, режиссеров, критиков и руководителей театров, - отмечают в ведомстве. - Традиционно помимо показов спектаклей и их обсуждений будут проходить творческие встречи и вечера, театральные гостиные, презентации, мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU