Тамбовская семья, в которой родилась тройня, получила почти 4 млн рублей на жилье

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-18T17:01:26+03:00

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В перинатальном центре Тамбовской областной детской клинической больницы состоялась выписка новорожденных тройняшек, первых в истории медицинского учреждения. В торжественной обстановке многодетным родителям из Кирсановского района - Елене и Олегу Ивлевым советник главы администрации области Галина Серова вручила сертификат на приобретение или строительство жилого помещения в размере 3 миллиона 780 тысяч рублей.

Кроме того, Елена Ивлева получила удостоверение многодетной матери. Что касается жилья, то в настоящее время семья проживает в квартире родственников. В 2016 году Олег как ветеран боевых действий получил земельный участок на территории Уваровщинского сельсовета и начал строить дом. Многодетные родители пока думают как поступить — купить квартиру или же вложить деньги в строительство на уже имеющимся у них участке.

- Семья уже поставлена на учет в Центре социального обслуживания по Кирсанову и Кирсановскому району, где им помогают собирать необходимые документы для оформления пособий на детей, а также всех мер социальной поддержки в соответствии с областным законодательством, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Напомним, что новорожденные мальчики получили имена Виталий, Илья и Артем. На свет младенцы появились 3 апреля. У тройняшек есть старшая сестра Ирина, которая присутствовала на выписке вместе с многочисленными родственниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU