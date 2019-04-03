В тамбовском перинатальном центре впервые родились тройняшки

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-03T17:27:46+03:00

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В перинатальном центре областной детской больницы на свет появилась первая тройня. Родители новорожденных мальчиков - Елена и Олег Ивлевы из Кирсановского района заранее выбрали им имена: Виталий, Артем и Илья. Младенцы родились с интервалом в одну минуту, весом 2200, 2500 и 2060 граммов.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, операционную бригаду возглавил заместитель главного врача Тамбовской областной детской клинической больницы по акушерству и гинекологии Алексей Прокопов. После родов мама и малыши чувствуют себя хорошо.

- У нас долгожданные детки родились, наши замечательные мальчики! Очень приятно, что дома их ждет девятилетняя сестренка Ирина, которая очень серьезно готовилась к появлению в семье братишек. Она все последнее время училась ухаживать за новорожденными малышами. Конечно, мы очень счастливы, даже нет слов! - прокомментировала мама тройняшек.

Отметим, что с момента открытия перинатального центра там родилось уже 3440 детей, из которых 70 - двойни, причем 18 - уже в этом году. Согласно статистике, рождение тройни на Тамбовщине происходит раз в несколько лет. Предыдущие тройняшки появились на свет в октябре 2017 года в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU