Восьмую префектуру в Тамбове возглавил депутат-журналист

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-14T10:57:21+03:00

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В микрорайоне "Полынковский" 13 февраля создали еще одну префектуру - восьмую в городе. Она охватит около 14 тысяч жителей Тамбова - из почти 900 частных домовладений и 150 многоквартирных домов.

Открытым голосованием присутствующие на собрании жители проголосовали и за кандидатуру префекта. Им стал депутат Тамбовской городской думы, главный редактор газет "Тамбовский курьер" и "Наш город Тамбов" Владимир Сергеев.

- Микрорайон "Полынковский" - очень большая территория, на которой много проблем. Но здесь живут очень активные жители. В качестве депутата от этой территории, совместно с тамбовчанами, нам удалось решить много задач. Но еще больше предстоит: это и вопросы взаимодействия с управляющими компаниями, и жилищно-коммунальное хозяйство, и благоустройство территорий. Цель префектуры - наладить более плотный, открытый диалог между населением и органами власти для решения общих проблем. Ни один руководитель не справится в одиночестве, только сообща можно достичь качественного результата, - цитирует пресс-служба Тамбовского регионального отделения "Единой России" Владимира Сергеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU