2019-02-13T11:01:12+03:00
Общество

В Тамбове появилась еще одна префектура - "Мичуринская"

Избран и префект
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации регионаФото: с сайта администрации региона
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В Тамбове создали седьмую префектуру. Она расположена в границах улиц Заводской, Михайлова, Колхозной, Мичуринской, Вирты, Рязанской и части улицы Маркса. За образование префектуры, которую предварительно назвали "Мичуринская", проголосовали 105 жителей из 108 присутствующих. Собрание проходило в школе №24.

Также большинством голосов был избран и префект. Им стала заведующая детской библиотекой имени Маршака Любовь Балабанова. Она рассказала, что вместе с сотрудниками библиотеки принимает активное участие в жизни микрорайона, помогает организовывать различные общественные мероприятия, акции и праздники во дворах, поэтому опыт работы в системе общественного самоуправления у нее есть.

- Предложение возглавить префектуру было неожиданным. Приглашаю всех активных жителей вступить в совет префектуры. И мы совместными усилиями будем решать наши общие проблемы, - сказала Любовь Балабанова.

Напомним, с 2016 года в регионе по инициативе губернатора началась реформа общественного самоуправления, в результате которой появились общественные префектуры в областном центре.

- Префектуры доказали свою эффективность в решении жизненно важных вопросов жителей не только микрорайона, но и общегородских вопросов. В состав префектур входят лидеры общественного мнения, которые консолидируют активных жителей и выстраивают диалог с властью, - подчеркивают в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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