2019-01-14T11:36:58+03:00
Общество

Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту

Карта обеспечивает доступ к расчетному счету компании в режиме 24/7 через «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Бизнес-карта действует 1 год. Плата за ее обслуживание не взимается.

- Сбербанк продолжает работать над тем, чтобы корпоративным клиентам было еще удобнее пользоваться продуктами банка, - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Моментальная бизнес-карта — еще один инструмент современного бизнесмена. Ее название говорит не только о легкости и быстроте доступа клиента к средствам компании, но и о скорости проведения операций, а также о быстроте оформления этого продукта — оно происходит в течение нескольких минут.

С помощью карты закупки для бизнеса можно оплачивать напрямую, без выдачи наличных под отчет и оформления платежек.Поэтому тратить деньги на комиссию за платежные поручения пользователю бизнес-карты больше не придется. Лимиты по каждой бизнес-карте можно также устанавливать онлайн, как и просматривать отчеты о расходах по ним.

Моментальную бизнес-карту можно получить в отделении как действующим клиентам, так и сразу же при открытии расчетного счета, а также при оформлении пакета услуг «Легкий старт».

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Труд главного судьи Тамбовской области могут признать героическим
Нахимовцы подарили тамбовским кадетам лодку
В Тамбовской области «Daewoo Nexiа» врезалась в стоящий на обочине автомобиль
Работникам тамбовской птицефабрики два месяца не платили зарплату
«Прямая линия» губернатора Тамбовщины заработала после каникул
В Тамбове в аварии получила травмы трехлетняя девочка
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5млрд рублей по итогам 2018 года
На Тамбовщине кошка обесточила целый город
В Тамбове в столкновении маршрутки и бетономешалки пострадали 4 человека
В Тамбове разыскивают водителя, который на пешеходном переходе сбил ребенка и скрылся
Жителям Тамбовской области предлагают оценить работу органов местного самоуправления
В течение дня тамбовчане могут посетить гастрономический фестиваль