В Тамбове может появиться Варваринский сквер

СЕГОДНЯ 08:10 2018-12-31T08:10:35+03:00

Предложения по этому вопросу - "за" и "против" - ожидают в местном парламенте

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В городскую Думу поступило обращение, содержащее предложение о присвоении скверу, расположенному на территории Первомайской площади Тамбова, названия «Варваринский сквер», в честь ранее располагавшегося на этой площади Варваринской церкви. Напомним также, что несколько дней назад там установили крест.

- Инициативная группа убеждена, что предлагаемое название сквера послужит целям сохранения исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи, - сообщает пресс-служба городского заксобрания. - Присвоение наименования «Варваринский сквер» не потребует переименования площади, а равно не повлечет за собой изменения названия остановки общественного транспорта «Первомайская площадь» и адресов в личных, правоустанавливающих и иных документах горожан.

Предложения по этому вопросу - "за" и "против" - любой тамбовчанин может направить в адрес Тамбовской городской Думы по электронной почте: post@tambovduma.ru, а также в письменном виде по адресу: Тамбов, площадь Первомайская, д. 28, кабинет 1.

- Предложения принимаются от лиц, постоянно проживающих на территории города, с указанием полного имени, фамилии, отчества, а также адреса постоянной регистрации. Отзывы принимаются по 28 января, - подчеркнули в городском парламенте.