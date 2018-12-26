В Тамбове освятят поклонный крест на месте разрушенного храма

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-26T13:08:39+03:00

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В областном центре в рамках акции «Восстановление духовно-исторической памяти» 26 декабря в 13:00 состоится торжественное освящение Поклонного креста, установленный на месте утраченной церкви имени великомученицы Варвары. Храм располагался до 1935 года на Варваринской площади, ныне — Первомайской, недалеко от памятника «Солдатам правопорядка».

Инициаторами установки памятного креста стали учителя, ученики и родители школы № 9 г. Тамбова. В мероприятии примут участие митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, а также первые лица города. Кроме того, приглашаются все желающие.

- Данная акция проводится в области с января 2013 года, ее основной целью которой стало не только увековечивание памяти об утраченных святынях Тамбовщины (храмах, монастырях, часовнях, святых источниках, захоронениях и др.), но и формирование культурно-исторической преемственности поколений в совместной деятельности по изучению традиционной русской культуры и истории развития нашего края, - сообщает оргкомитет акции.

Всего на Тамбовщине насчитывается 395 утраченных святынь. Только в Тамбове было разрушено 23 православных храма. За время акции уже установлено более 160 памятных знаков.