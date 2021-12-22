В Воронежской области активно обновляются книжные фонды сельских библиотек

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В Воронежской области идет активная модернизация библиотечной системы.

В частности, с обновлением оборудования для Репьёвской библиотеки помог председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Просьба о содействии в приобретении портативной колонки и микрофона для проведения культурных и просветительских массовых мероприятий поступила спикеру регионального парламента во время декабрьской декады приемов граждан.

По поручению председателя Воронежской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Нетёсова новое звуковое оборудование сотрудникам библиотеки вручила заместитель председателя парламентского Комитета регионального парламента по ЖКХ, энергетике и тарифам, руководитель общественной партийной приемной Марина Андрейчук.

Директор муниципального учреждения культуры «Репьёвская межпоселенческая библиотека» Софья Мукашева поблагодарила парламентариев за оперативное решение вопроса. Она отметила, что звуковое оборудование необходимо для проведения многих мероприятий – Новогоднего утренника для детей, тематических встреч, приуроченных Дню Победы и Дню защитника Отечества. Также портативная колонка и микрофон помогут при организации литературных вечеров и творческих конкурсов.

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Марина Андрейчук осмотрела библиотечные фонды. Репьёвская межпоселенческая библиотека сегодня – это 13 филиалов, около 150 тысяч экземпляров книг и более 10 тысяч читателей. Парламентарий обратила внимание на то, что самый маленький район Воронежской области с населением всего в 15 тысяч человек, оказался одним из самых читающих. В картотеке главного филиала библиотеки числятся целые семьи.

Сотрудники также рассказали, что из-за пандемии начали активно осваивать новые формы работы с читателями – большим спросом пользуются не только печатные, но и электронные книги.

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– Но все же бумажные книги – это то, зачем идут к нам жители Репьёвки и сельских поселений. К сожалению, книжный фонд до последнего времени обновлялся не очень активно. И только в 2021 году мы получили сразу 76 тысяч рублей из федерального и областного бюджета. Нами уже закуплена как художественная литература для читателей всех возрастных групп, так и очень востребованные у молодого поколения словари и справочники, – рассказала директор муниципального учреждения культуры «Репьёвская межпоселенческая библиотека» Софья Мукашева.

В свою очередь Марина Андрейчук сообщила, что государственная программа, направленная на обновление книжного фонда сельских библиотек рассчитана на 4 года.

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Депутатам Воронежской облдумы регулярно поступают просьбы от библиотек о пополнении книжного фонда. Вопрос в течение года решался за счет средств депутатского фонда – проводился ремонт библиотек, приобретались книги, а также оформлялась подписка на ряд изданий. Для решения вопроса в масштабе региона и страны в целом, депутаты от «Единой России» выступили с инициативой о выделении дополнительного федерального финансирования на модернизацию библиотек. Теперь средства будут ежегодно (до 2024 года включительно) распределяться между всеми районами области, исходя из количества жителей.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов во время декабрьской декады приемов также пояснил, что на библиотеки Воронежской области в 2021 году согласовано финансирование в размере 11 млн 600 тысяч рублей, в том числе 9 млн 860 тысяч рублей – из федерального бюджета, 1 млн 740 тысяч рублей– из областной казны. Деньги уже поступили и распределены среди муниципальных районов и городских округов Воронежской области.

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В завершении встречи депутату регионального парламента сотрудники библиотеки вручили куклу, которую сшили своими руками. Этот сувенир в традиционном наряде жительницы Репьёвского района пополнит коллекцию музея Воронежской областной Думы.