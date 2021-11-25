Игорь Артамонов поздравил работников АПК Липецкой области с праздником и вручил награды

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Областной праздник, посвящённый дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялся сегодня в Липецке. Лучших работников АПК региона поздравил руководитель области Игорь Артамонов.

«Сельское хозяйство Липецкой области по праву считается одним из самых лучших в России. В этом огромная заслуга каждого из вас – от простого рабочего до руководителя. Примите мои искренние поздравления, я надеюсь, что ваши успехи будут только приумножаться и липецкий агропромышленный комплекс будет лидером в масштабах нашей большой страны», – сказал Игорь Артамонов.

В торжественной обстановке серебряной медалью Минсельхоза РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» был награждён первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев. В 2004 году Николай Фёдорович был удостоен золотой медали министерства сельского хозяйства России. Также награду Минсельхоза получил руководитель Грязинского района. Владимир Рощупкин удостоился золотой медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

Кроме того, были вручены министерские грамоты и благодарности, а также присвоены звания «Почётный работник агропромышленного комплекса России» и «Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области». В числе награждённых – передовики производства и руководители агропредприятий региона.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.