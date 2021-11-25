Госбюджет принят с социальными поправками «Единой России»

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Депутаты Госдумы РФ приняли федеральный бюджет на следующие три года с социальными поправками, которые внесла фракция «Единая Россия».

Основной финансовый документ страны предусматривает финансирование ключевых направлений народной программы ЕР и поручений, озвученных Владимиром Путиным на съезде партии и в традиционном ежегодном послании парламенту. Об этом сообщает информационный портал nashgorod.ru.

Федеральный бюджет получился профицитным – доходная часть его будет ежегодно повышаться, и с 2022-го она достигнет 25 триллионов. Главный приоритет расходов – это выполнение всех социальных обязательств.

Федеральный бюджет на следующую «трехлетку» предусматривает средства на пособия семьям с детьми, горячее питание для школьников и социальные контракты. Проиндексирован маткапитал: в следующем году он составит 503 тысячи для родителей, которые получили на него право до 1 января 2020-го. Для семей, в которых второй ребенок и последующие дети родились позже, материнский капитал будет составлять 665 тысяч.

Вырастут стипендии, зарплаты силовиков и все соцвыплаты. Изменения коснутся свыше 16,5 миллиона малообеспеченных россиян. Повысятся расходы на образование: в следующем году выделят 1,2 триллиона, а к 2024-му сумма составит 1,34 триллиона.

Выросло финансирование здравоохранения. Заложены средства на поставку регионам машин скорой помощи и мобильных медицинских комплексов – в небольшие города и села. Продолжится комплексное развитие сельских местностей в целом.

Предусмотрены средства на ремонтные работы в музеях и домах культуры. Заложено также финансирование на улучшение жилищных условий нуждающихся в этом граждан и поддержку ИЖС. Сайт er.ru пишет, что по инициативе партии общий объем финансирования социально значимых направлений вырос на 107 миллиардов.

- Бюджет нашей области традиционно носит социальную направленность, в 2022 году порядка 70% средств будет направлено в сферу здравоохранения, образования и на реализацию социальной политики региона, - поясняет руководитель фракции партии «Единая Россия» в Тамбовской областной думе Ирина Тен.

Татьяна Юрьева

фото предоставлено пресс-службой Партии Единая Россия