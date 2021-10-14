Жить — хорошо

По нацпроекту «Образование» в Котовске построили уникальную «Школу-ЭКОТЕХ».

Новые школы, уютные скверы, благоустроенные микрорайоны, ровные дороги. Это лишь толика сфер, которых касаются нацпроекты. Но даже эта толика затрагивает интересы каждого жителя региона.

В Тамбовской области реализуется 45 региональных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов. Улучшение качества медицинской помощи, повышение уровня образования, увеличение числа жителей, занимающихся спортом, рост производительности труда и увеличение числа самозанятых — основные реперные точки нацпроектов. Кроме того, благоустройство территорий, ликвидация несанкционированных свалок, приведение в надлежащее качество автодорог и многое другое. На все это в 2021 году направлено 8,9 миллиарда рублей.

Как на Тамбовщине исполняются показатели нацпроектов, посмотрим на примере Котовска. Вместе с новым руководителем региона Максимом Егоровым мы посетили город-спутник областного центра и выяснили, что качественными изменениями уровня жизни котовчане по-настоящему довольны.

Руководитель региона Максим Егоров оценивает оборудование школы в Котовске.

Удивительно красивая школа

По нацпроекту «Образование» в Котовске построили уникальную «Школу-ЭКОТЕХ». Она распахнула свои двери 1 сентября, в День знаний. Ее открытие ликвидировало в городе обучение во вторую смену, открыло новые возможности для реализации программ современного дополнительного образования.

Школа состоит из двенадцати образовательных центров разной направленности. В ней есть свой технопарк, а также все возможности для развития способностей ребят и ранней профориентации. Яркая, инновационная, оснащенная самым современным оборудованием — в такой школе, действительно, интересно учиться.

Новый Котовск

Современный микрорайон на въезде в Котовск привлекает внимание. Аккуратные дома, новые дороги, необходимая инженерная инфраструктура и невероятная природа вокруг нравятся многим.

В «Новом Котовске» выделено 460 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Их, в том числе, получали участники боевых действий, многодетные семьи. Но без необходимой инфраструктуры этот район был нежизнеспособным — строительство домов велось медленно, люди с осторожностью говорили о его перспективах.

Все изменило участие в нацпроектах. В частности, по нацпроекту «Жилье и городская среда» здесь завершается строительство автомобильной дороги протяженностью более 3 километров. По программе газификации регионов России ПАО «Газпром» введен в эксплуатацию газопровод высокого давления Тамбов-Котовск.

- В этом микрорайоне уже есть центр притяжения. Строители приступили к созданию площадок под общественный транспорт и монтированию освещения. Появились первые новоселы. Многие владельцы участков заложили фундамент домов. Динамика хорошая! - отметил глава региона Максим Егоров.

Стоимость участков под коттеджное строительство в «Новом Котовске» увеличилась в этом году в 2,5 раза.

В планах – дальнейшее обустройство и развитие микрорайона «Новый Котовск».

Городской парк

Сердцем каждого города является его центральный парк. Котовск – не исключение. Тем более, за последние несколько лет он по-настоящему преобразился.

В 2019 году городской парк Котовска стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Был обустроен светомузыкальный фонтан, сцена-ракушка, появилось новое освещение, круглосуточное видеонаблюдение, уютные прогулочные дорожки, оформлен центральный вход.

Здесь же разместился скейт-парк, который является крупнейшим в Центральном федеральном округе, кроме столичного региона. В 2021 году жители поддержали дальнейшее благоустройство городского парка Котовска. В следующем году в нем оборудуют площадки для игр в волейбол, баскетбол и теннис.

Кроме того, в 2021 году в парке по национальному проекту «Демография» продолжается строительство бассейна «Мечта».

— Рад был увидеть, как динамично развивается микрорайон «Новый Котовск» и как обустроен городской парк. С этими проектами познакомился еще будучи замминистра строительства и ЖКХ России. Строящийся бассейн «Мечта», обновленный стадион, удивительно красивая и современная школа «Экотех» — город Котовск преображается, — отметил руководитель региона Максим Егоров.

Населенные пункты региона будут и дальше активно участвовать в реализации нацпроектов, чтобы повысилось качество жизни каждого жителя Тамбовской области.

Материал подготовлен в рамках грантовой поддержки информационных социально-значимых проектов Тамбовской области.

Светлана Мерцалова