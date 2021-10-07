Депутат Воронежской облдумы помогли направить почти 32 млн рублей на обновление объектов культуры региона

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В список организаций, которым помогли парламентарии, вошли музеи и театры, детские школы искусств и библиотеки, музыкальные и художественные училища, сельские дома культуры и межпоселенческие досуговые центры, дома ремесел и клубы.

– По заявкам депутатов средства были направлены на приобретение музыкального и выставочного оборудования, звуковой и световой аппаратуры, оргтехники и мультимедийного оборудования, сценических костюмов и музыкальных инструментов, закупку художественной и научной литературы, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Кроме того, по заявкам парламентариев выделялись средства для издания книг и сборников статей, а также создания музейных экспозиций, обновление мебели и проведение различных мероприятий. Оперативно депутаты Облдумы откликнулись на просьбы руководителей ряда учреждений культуры о проведении ремонта, газификации и мероприятий по благоустройству прилегающей территории.

– Деятельность, направленная на развитие сферы культуры в районах области – одно из важных направлений депутатской работы, которая проводится совместно с исполнительной властью региона и муниципалитетами. В малых городах и небольших населенных пунктах дома культуры, клубы и библиотеки сегодня остаются настоящими центрами притяжения для местных жителей, несмотря на развитие сетевых технологий и возможность получать любую информацию онлайн. Эти культурно-досуговые центры объединяют в себе сразу несколько направлений деятельности, способствуя правильному формированию личности и духовному воспитанию жителей. Чтобы и далее сохранять привлекательность этих объектов, в том числе и для молодежи, необходимо модернизировать учреждения культуры в соответствии с современными требованиями и тенденциями, способствовать внедрению интерактивных форматов их работы. Депутатский корпус Воронежской областной Думы готов поддерживать эту работу в своих округах, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

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Он также напомнил, что в общей сложности на реализацию государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на 2021 год в региональном бюджете парламентом региона было утверждено более 2,8 млрд рублей. Почти 185 млн из этих средств составило финансирование нацпроекта «Культура», в рамках которого оснащаются музыкальными инструментами и оборудованием 13 детских школ искусств и 2 училища, проведен капремонт двух районных домов культуры и двух детские школы искусств, созданы два виртуальных концертных зала (также в муниципальных районах области).

Всего за последние три года в муниципальных образованиях капитально отремонтировано 50 культурно-досуговых учреждений и построено 11 домов культуры, 35 культурно-досуговых учреждений укрепили материально-техническую базу. В этом году будет отремонтировано 25 подобных объектов.