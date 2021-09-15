В 2021 году в Воронежской области победителями конкурса общественно полезных проектов ТОС стали 686 проектов

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Развитие системы поддержки общественных инициатив на территории Воронежской области стала одной из основных тем заседания Совета муниципальных образований региона.

В форуме, который состоялся в очном формате после почти двухлетнего перерыва из-за пандемии, принял участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. К участию в мероприятиях съезда были также приглашены представители 486 муниципальных образований области, органов исполнительной, законодательной власти, правоохранительных органов.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что развитие территорий во многом зависит от инициативы и компетентности муниципальной власти и поблагодарил Ассоциацию за сотрудничество с региональным парламентом в решении вопросов, касающихся местного самоуправления. Так, в результате совместной деятельности был принят целый пакет законов. В том числе: «О стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года», «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями», «О старостах сельских населенных пунктов» и другие. Среди муниципальных образований, которые наиболее активно взаимодействуют в законотворческом процессе с областной Думой, он отметил Совет народных депутатов Новохопёрского муниципального района, Нововоронежскую городскую Думу и ряд других муниципалитетов. Напомним, начиная с 2017 года, Ассоциация наделена правом законодательной инициативы в Воронежской областной Думе.

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- Уверен, что наше сотрудничество будет и дальше развиваться и крепнуть. У нас общие задачи и общие цели. Это, прежде всего, реализация национальных проектов, государственной программы по комплексному развитию сельских территорий, продвижение практики инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления, муниципально-частного партнерства, усиление взаимодействия с институтами гражданского общества, дальнейшее совершенствование правовой базы, — сказал председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов.

Он также отметил, что безусловным приоритетом работы областной Думы совместно с правительством области на ближайшие годы будет укрепление экономических основ местного самоуправления и увеличение финансовой поддержки муниципалитетов.

- И, конечно, самая главная наша совместная задача — это повышение качества и уровня жизни наших земляков, независимо от места их проживания и удаленности от областного центра, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

На заседании обсудили также реализацию в 2021 году государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Воронежской области и планы на 2022-2023 годы.

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В 2021 году на госпрограмму в Воронежской области направлен 1 млрд 664 млн рублей. Деньги пошли на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в селе Новая Усмань, дома культуры в селе Щучье и спортивной площадки в Петропавловке Лискинского района. Также средства выделены на завершение строительства канализационного коллектора в Таловой, реконструкцию системы водоснабжения и капремонт школы в селе Алферовка Новохоперского района, капитальный ремонт Дома культуры в селе Каширское, лыжероллерную трассу в селе Панино и другие объекты. В этом году в программе «Комплексное развитие сельских территорий» приняли участие 26 муниципальных районов. Также было отмечено, что уже 28 районов подготовили заявки на участие в программе. Они направлены в Минсельхоз РФ для рассмотрения. Речь идет о строительстве домов культуры, детских садов, стадионов, ФОКов, инженерной инфраструктуры, а порядка 258 проектов — по благоустройству сельских территорий.

Что касается реализации областной адресной инвестиционной программы по объектам государственной (областной) собственности и областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, то за последние 5 лет было направлено более 47 млрд рублей на строительство социальных инфраструктурных объектов, из них более 28 млрд рублей — из регионального бюджета. 2020-й год стал беспрецедентным для региона в части государственных инвестиций. В рамках областной адресной программы на строительство социальных и инфраструктурных объектов было выделено 14,3 млрд рублей.

На собрании обсудили и систему поддержки общественных инициатив на территории муниципальных образований Воронежской области. В частности, конкурс общественно полезных проектов ТОС проводится в Воронежской области с 2015 года. В 2021 году победителями конкурса стали 686 проектов. Наиболее популярными проектами в 2021 году стали: благоустройство детских и спортивных площадок, спортивных объектов, благоустройство кладбищ, благоустройство парков, скверов, мест отдыха — 85 проектов, ремонт и благоустройство территории мемориальных объектов, памятников, установка памятных знаков.