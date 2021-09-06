Тамбовэнерго в рамках подготовки к зиме организовало масштабные учения в регионе

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В учениях приняли участие представители Главного управления МЧС России по Тамбовской области, Пожарно-спасательный центр, филиал «ФСК ЕЭС» – Верхне-Донское ПМЭС и другие энергопредприятия, работающие в регионе.

По легенде учений, согласно экстренному предупреждению МЧС, в Тамбовской области ожидался мокрый снег, усиление ветра с порывами до 26 м/с, понижение температуры до -15°С, гололед. На основании данных метеопрогноза оперативный штаб под руководством заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Николая Богомолова принимает решение о введении в филиале режима повышенной готовности.

Согласно сценарию учений, на втором этапе произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 – Тамбовская №4 II цепи с отпайками при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 – Тамбовская №4 I цепи с отпайками, в результате чего были обесточены 234 трансформаторные подстанции, что оставило без электроэнергии порядка 83520 жителей и 23 социально значимых объекта города Тамбова и поселка Перикса.

После поступления оперативной информации об аварии специалисты Диспетчерской службы Центра управления сетями (ДС ЦУС) Тамбовэнерго незамедлительно приступили к мероприятиям по устранению ее последствий. Тамбовскими энергетиками была создана ремонтная схема для производства аварийно-восстановительных работ, было задействовано две бригады службы линий электропередачи, 4 единицы техники.

Также в учениях приняла участие оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, осуществляющая контроль выполнения аварийно-восстановительных работ. На должном уровне было обеспечено информационное взаимодействие между диспетчерами ДС ЦУС и персоналом Центра управления кризисными ситуациями МЧС.

Последующие этапы учения включали в себя ликвидацию технологических нарушений в сети 10-0,4 кВ, вызванных прохождением активного циклона по юго-восточной части области. Произошли массовые аварийные отключения 24 ВЛ 6,10 кВ, что привело к обесточению 180 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроэнергии остались 19800 жителей и 126 социально-значимых объектов Уваровского, Ржаксинского, Мордовского, Токаревского, Жердевского районов.

В целях оперативного восстановления электроснабжения потребителей в районы, затронутые стихией, направлены семь оперативно-ремонтных бригад из соседних РЭС, обеспеченных материалами, спецтехникой и резервными источниками электроснабжения. Для аварийно-восстановительных работ на территории Жердевского была привлечен персонал подрядной организации «Стройэнергия».

Весь персонал, принимавший участие в учениях, соблюдал меры, препятствующие распространению новой короновирусной инфекции: средства индивидуальной защиты (перчатки, повязки), антисептики и соблюдение дистанции.

В результате согласованных действий всех участников учений условная аварийная ситуация была ликвидирована в максимально короткие для подобных случаев сроки. В пострадавших районах была восстановлена нормальная схема электроснабжения. Организаторы тренировки высоко оценили действия энергетиков.

«Учения показали высокую степень готовности сотрудников Тамбовэнерго к ликвидации аварийных ситуаций. В настоящее время филиал завершает подготовку электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего периода. Наши объекты и персонал готовы обеспечить высокую надежность электроснабжения потребителей», – отметил Заместитель генерального директора – Директор филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Николай Богомолов.