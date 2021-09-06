Игорь Артамонов: Впервые встречаю День города в Ельце в таком формате

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в праздновании дня города в Ельце. Программа началась с Красной площади, где находится стартовый городок Елецкого полумарафона. Глава региона поздравил ельчан с 875-летием старейшего в регионе города и пожелал всем спортсменам удачи на старте.

«Радует, что много людей приехало пробежать Елецкий полумарафон. Я рад, что такие спортивные события происходят в день города, причем бегут и дети, и взрослые. Это большая гордость пробежать по центру старейшего города. Вперед за здоровьем и спортивными достижениями», - сказал Игорь Артамонов.

После приветственного слова руководитель области Игорь Артамонов вышел на старт вместе с остальными участниками полумарафона. Он пробежал дистанцию в 10,5 км по историческому центру города и пришел к финишу с результатом 58 минут 53 секунды. «Трасса интересная - с горками, подъем был и перед финишем. Маршрут непростой, но в целом, настроение очень позитивное. Много бегущих, все друг друга поддерживают, спортивная атмосфера заряжает», - отметил Игорь Артамонов

Всего в полумарафоне приняли участие около 600 спортсменов из 16 регионов России и 68 населённых пунктов. Им были предложены шесть дистанций: 875 м, 500 м, 1 км, 3 км, 10.5 км и 21,1 км.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.