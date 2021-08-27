Очередной пакет мер по снижению цен на основные овощи обсудили в Воронежской области

.

Ранее реализованные инициативы позволили снизить стоимость «борщевого набора» более чем на 20%.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, вице-премьер областного правительства, курирующий АПК, Виктор Логвинов, председатель Комитета по о труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, председатель думского Комитета по аграрной политике Александр Евсеев и член комитета Александр Князев приняли участие в заседании рабочей группы по стабилизации цен на продукты под председательством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи на базе реготделений «Единой России».

.

Алексей Гордеев сообщил, что по предложениям регионов разработаны новые меры по снижению цен на сельхозпродукцию.

- Первое: смягчение требований к организации рынков, где фермеры могут напрямую продавать свою продукцию. Второе: предусмотреть сельхозпроизводителям, являющимся субъектами малого и среднего бизнеса, субсидирование для компенсации части затрат на создание современной сети по хранению и сбыту сельхозпродукции. Третье: создать единый федеральный центр по поддержке фермеров России. Четвертое: обеспечить эффективный контроль земель сельхозназначения, в том числе через создание единой системы мониторинга за состоянием плодородия и контролем использования земли. Прежде всего, речь идет о пашне, — рассказал Алексей Гордеев.

Он отметил, что за полтора месяца деятельности рабочей группы во всех регионах страны организовано более 10 тысяч дополнительных продовольственных ярмарок.

.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов отметил эффективность принятых ранее мер.

- В нашей области снижены цены на сезонную овощную продукцию. Мы упростили правила торговли на рынках и ярмарках, чтобы открыть свободный доступ фермерам и крестьянам, а также заключили соглашение между правительством региона, Воронежской областной Думой и представителями региональных торговых сетей. Кроме того, региональная Рабочая группа по стабилизации цен выработала и обсудила с фермерами и представителями агрохолдингов меры поддержки для расширения посевных площадей. Задача власти — обеспечить продовольственную безопасность жителей области, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Виктор Логвинов отметил большой вклад в снижение цен такого регионального проекта, как «Дары земли Воронежской», который ориентирован на малозанятое население и легализацию несанкционированной торговли на территориях близ ярмарок и автомагистралей.

.

- В рамках этого проекта фермерам бесплатно предоставляют торговые места, оформленные в стилистике проектного бренда. Продукция личных подсобных хозяйств реализуется на 5,7 тысячах торговых мест, что также позволяет снижать цены, — сообщил вице-премьер областного правительства.

Комментируя проблематику, затронутую в ходе видеоконференции, член Комитетов Воронежской областной Думы по бюджетной политике, налогам и финансам и по аграрной политике Александр Князев подчеркнул необходимость государственного субсидирования двух важных расходных статей овощеводов: закупку минеральных удобрений и оплату услуг овощехранилищ. Это, по мнению парламентария, поможет избавиться от сезонных перепадов цены и простимулирует рост посевных площадей.

.

Напомним, на совещании с членами Правительства РФ 21 июля Президент поддержал предложения по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза.