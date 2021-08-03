Глава региона Игорь Артамонов поздравил липецких ветеранов и военнослужащих с Днём ВДВ

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поздравил ветеранов и военнослужащих с Днём воздушно-десантных войск. «С Днём ВДВ! Десантники – пример смелости, мужества и доблести. Счастья вам и вашим семьям», – написал Игорь Артамонов на своей странице в сети Инстаграм.

В этом году из-за ковидных ограничений липецкие десантники не смогли отметить День ВДВ традиционным шествием по городу, но праздник состоялся в новом формате. Утром липчане, служившие в десантных войсках, минутой молчания почтили память погибших товарищей возле памятника генералу Василию Маргелову. Затем устроили своеобразный автопробег с флагами. После чего отправились в парки – гулять семьями и встречаться с друзьями.

В городе Грязи в этот день увековечили память местного воина-десантника. В райцентре открыли мемориальную доску в честь Романа Пахомова, погибшего при исполнении воинского долга в Аргунском ущелье Чеченской Республики. В церемонии приняла участие мама Романа, приехали его сослуживцы. «Я горжусь тем, что моего сына вспоминают добрыми словами и так чествуют на родной земле. Благодаря таким неравнодушным людям память о Роме будет вечно жива», – прокомментировала Людмила Пахомова.

Именем Романа Пахомова названа улица в городе Грязи. В школе №9, где он учился, установлены бюст и мемориальная доска. Историю его подвига педагоги рассказывают грязинским школьникам на уроках памяти.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.