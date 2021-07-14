Сотрудники Тамбовэнерго награждены почетными знаками ПАО «МРСК Центра»

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Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в рамках еженедельного оперативного совещания наградил сотрудников золотыми и серебряными почетными знаками Общества, в числе которых сотрудники филиала «Россети Центр Тамбовэнерго». В общей сложности были отмечены 18 работников «Россети Центр».

За большой личный вклад в надежную и бесперебойную работу энергосистемы, высокий профессионализм, многолетний и добросовестный труд электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Уваровского района электрических сетей Алексей Глотов награжден золотым почетным знаком ПАО «МРСК Центра», а начальник Сосновского района электрических сетей Олег Гордеев отмечен серебряным почетным знаком.

Алексей Глотов работает в Тамбовэнерго на протяжении 37 лет. За это время он был награжден Почетной грамотой ОАО РАО «ЕЭС России», благодарностью ОАО «Российские сети» и серебряным почетным знаком ОАО «МРСК Центра». Трудовой стаж в электроэнергетике Олега Гордеева 25 лет. За свою профессиональную деятельность начальник Сосновского РЭС был награжден Почетной грамотой ОАО «Тамбовэнерго», благодарностью ПАО «Россети», Почетной грамотой ПАО «Россети», а также был занесен на Доску почета ОАО «Тамбовэнерго».

«Самое ценное в наших компаниях – это люди. Поддерживая безопасность и здоровье персонала, мы не забываем о тех, кто вкладывает в свою работу душу и сердце. Я хочу поздравить тех, чей профессионализм, стремление к достижению цели, высокая ответственность способствуют успешному решению задач, стоящих перед нами. Поблагодарить за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за неравнодушие и ответственность!», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.