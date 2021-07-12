В Воронеже для проекта спортивного кластера стоимостью 474 млн рублей утвердили меры господдержки

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Воронежская областная Дума расширила перечень особо значимых инвестиционных проектов, дополнив его разделом «Спорт и туризм».

В рамках нового раздела статусом особо значимого был наделен проект по строительству спортивного кластера в Воронеже, который получит льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль. Срок реализации проекта определен до 2033 года. Заявленный инвестором объем вложений в объекты кластера составляет 474,6 млн рублей. По завершении реализации проект даст в казну региона дополнительных налоговых платежей в объеме более 300 млн рублей в год.

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Проектом предусмотрено строительство двух основных спортивных объектов всесезонного использования – ледовой арены и футбольного манежа (еще ряд объектов здесь продолжает возводиться). Эти объекты, рассчитанные на посещение порядка 350 тысяч человек в год, дополняют существующую на дамбе Чернавского моста инфраструктуру Центра гребли на байдарках и каноэ. Инвестор предоставляет на безвозмездной основе время для занятий в распоряжение департамента физической культуры и спорта региона. Срок действия соглашения рассчитан на 12 лет. Здесь уже проходят тренировки спортивных школ, клубов и секций, соревнования, а также проводится физкультурно-оздоровительная и спортивно-развлекательная работа. Кроме того, на ледовой арене организуются не только тренировки и официальные спортивные мероприятия, но и массовое катание на коньках.

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– В настоящее время в регионе в систематические занятия спортом и физкультурой вовлечено более 1 миллиона жителей всех возрастов. Появление новых спортивных объектов в шаговой доступности – еще один способ привлечь воронежцев, особенно юных, к здоровому образу жизни, расширить их возможности для саморазвития, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, проект кластера начал реализоваться еще в 2018 году на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках пилотного проекта Минспорта РФ.

Как подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, сегодня на территории региона имеются все необходимые элементы системы ГЧП.

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– В Воронежской области создана необходимая нормативно-правовая база для развития государственно-частного партнерства, которая соответствует требованиям федерального законодательства. Заключаемые соглашения о государственно-частном партнерстве могут предусматривать определенные меры господдержки для частного партнера. При этом в регионе ведется системная работа по расширению гарантий инвесторов при реализации проектов ГЧП, исходя из потребностей конкретного проекта. Использование подобных механизмов в Воронежской области, в первую очередь, предполагается в транспортной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере социального обслуживания, – прокомментировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.