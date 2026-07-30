Высокая производительность в условиях кадрового дефицита

Михаил Петрович Соколов — механизатор с 40-летним стажем. Родом из Мичуринского района. Он с детства знал, что свяжет жизнь с сельским хозяйством: его отец тоже работал механизатором и часто брал сына на работу. Любовь к технике и земле у него с детства. После восьмого класса, когда ему было 17 лет, Михаил устроился работать в колхоз, где в мастерской его обучили профессии механизатора.

С тех пор вся его трудовая биография неразрывно связана с сельским хозяйством. Работал в колхозе, потом 12 лет в «Русагро», а последние четыре года трудится в СХПК «Восход» механизатором.

— О другой работе никогда и не задумывался, — признаётся Михаил Петрович. — Кто-то же должен страну скормить! Мы все утром любим хлебушек, батон маслом помазать, правда? Без хлеба никуда!

На сегодняшний день в СХПК «Восход» обрабатывают около 4 тысяч гектаров посевных площадей, выращивают самые ходовые культуры — зерновые и подсолнечник.

— В этом году задумались над обновлением автопарка: объёмы работ большие, имеющиеся агромашины с такой нагрузкой справлялись уже с трудом, — рассказывает Михаил Соколов. — Конечно, изучили предложения, цены, технические характеристики и весной этого года приобрели новый трактор Ростсельмаш 2400. Наша, хорошая, надёжная техника!

Весной, сразу после покупки, трактор задействовали при проведении самых разных полевых работ — использовали прицепное оборудование.

— И пахали на нём, и культивировали, и дисковали — всё может, со всеми задачами отлично справился, — делится Михаил Петрович. — Ещё немаловажно — очень простой в управлении, всё просто и понятно, ничего лишнего нет. В кабине очень удобно, сиденье комфортное, даже устаёшь меньше к концу смены.

Трактор Ростсельмаш 2400, который сейчас трудится на полях СХПК «Восход», по настоянию Михаила Соколова оборудовали системой навигации. С ней специалист хорошо знаком по своей прошлой работе и, зная преимущество инновационных опций, попросил установить оборудование на новенький трактор.

— Система навигации — это очень удобно: включил — и поехал, — рассказывает Михаил Петрович. — Повышается точность обработки, сокращается количество «проходок» — по одному и тому же месту машина уже не работает, а это значит, экономится и время, и топливо. Да и механизатору это облегчает работу: требуется меньше концентрации внимания, сделать можно больше и при этом сохранить силы.

Оценив работу трактора Ростсельмаш 2400, в СХПК «Восход» задумались о приобретении ещё одной такой машины. Как показал опыт, она заменяет сразу два трактора старых моделей. Это очень актуально в условиях кадрового дефицита, который испытывает сейчас в том числе и отрасль сельского хозяйства.

— У нас в коллективе 11 механизаторов, но уже практически все пенсионного возраста, — продолжает Михаил Соколов. — Каждый сотрудник сейчас на счету. Помочь в этой ситуации может высокопроизводительная техника, у которой при тех же временных затратах выработка гораздо больше. А ещё рассчитываем, что современные технологии помогут привлечь в отрасль и молодёжь, нам на смену.

Сейчас в «Восход» идёт уборочная страда. На сегодняшний день урожай собрали со 100 гектаров, дальнейшие работы на время приостановили дожди — по прогнозам, они продлятся ещё несколько дней. Но, несмотря на капризы погоды и в целом нестабильное лето, в СХПК «Восход» уверены, что результаты их труда будут достойными.

— Хороший урожай будет, и техника у нас отличная, надёжная! Будем работать дальше! — заверил Михаил Петрович.

Рецептом успеха Михаил Петрович считает опыт горящих своим делом тружеников села, помноженный на современные технологии, которые используют в агромашинах Ростсельмаш.

Татьяна Юрьева

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