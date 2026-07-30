Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2026 8:00

Энергетики «Тамбовэнерго» обеспечили дополнительной мощностью объекты агропромышленного комплекса

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» дополнительно выделили 195 кВт сельскохозяйственным производствам в Жердевском муниципальном округе
Источник:kp.ru
.

.

В результате суммарная максимальная мощность агропредприятий составила 350 кВт.

Энергетики заменили силовые трансформаторы мощностью 250 кВА на 400 кВА и 25 кВА на 100 кВА соответственно, спроектировали и построили воздушные линии электропередачи протяженностью 215 м, осуществили монтаж ответвлений от концевых опор, установили три прибора учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний.

Предприятия занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Реализация проекта создаст условия для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Тамбовской области.