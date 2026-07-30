Энергетики «Тамбовэнерго» обеспечили дополнительной мощностью объекты агропромышленного комплекса

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В результате суммарная максимальная мощность агропредприятий составила 350 кВт.

Энергетики заменили силовые трансформаторы мощностью 250 кВА на 400 кВА и 25 кВА на 100 кВА соответственно, спроектировали и построили воздушные линии электропередачи протяженностью 215 м, осуществили монтаж ответвлений от концевых опор, установили три прибора учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний.

Предприятия занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Реализация проекта создаст условия для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Тамбовской области.