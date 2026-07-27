Тамбовские энергетики подключили к сетям более 700 объектов в регионе

За отчетный период энергетики подключили к сетям 708 объектов общей мощностью 30 МВт.

В число подключенных вошли крупные и значимые для Тамбовской области объекты агропромышленного комплекса, в том числе фермерское хозяйство в Пичаевском округе, которому выдано 150 кВт.

В Рассказовском округе специалисты тамбовские энергетики обеспечили электроэнергией новую школу на 250 мест, максимальная мощность объекта составила 400 кВт.

До 150 кВт увеличена присоединенная мощность учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенного в областном центре.

Выполняя работы по технологическому присоединению, «Тамбовэнерго» вносит вклад в социально-экономическое развитие региона и способствует созданию новых рабочих мест, в том числе в сельской местности.

«Итоги I полугодия 2026 года показывают, что «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» своевременно и в полном объеме отвечают на растущий запрос промышленности, жилищного строительства и социальной сферы на электроэнергию. Мы последовательно совершенствуем процессы технологического присоединения, чтобы обеспечить потребителям надежное электроснабжение, способствуя развитию экономики регионов, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни людей», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.