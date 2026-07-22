Специалисты «Россети Центр» пресекли более 40 случаев незаконного потребления электроэнергии в Тамбовской области

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Стоимость электроэнергии по выявленным нарушениям, предъявленная к оплате, составила 39,4 млн рублей. Объем превысил 7,5 млн кВт*ч. Часть нарушителей уже возместили ущерб добровольно. Остальная задолженность будет взыскана в судебном порядке, при этом на виновных лиц будут возложены все судебные издержки. Необходимо отметить, что начисления, сформированные расчетным способом, по законодательству носят «штрафной» характер и призваны кратно компенсировать стоимость похищенной электроэнергии. Таким образом, честно оплачивать фактически потребленную электроэнергию гораздо выгоднее.

Каждый такой факт — не просто нарушение, а реальная угроза безопасности людей и стабильной работе энергосистемы региона. От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добросовестные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Средства, которые могли быть направлены на развитие и модернизацию электросетевого комплекса, вынужденно расходуются на компенсацию потерь от энерговоровства.

Из-за безучетного потребления происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, возрастает риск отключений, возникновения пожаров и технологических нарушений.

Специалисты «Тамбовэнерго» продолжат системную работу по выявлению и пресечению хищений электроэнергии на территории региона.

Если вам известно о вмешательстве в работу электрооборудования, незаконном подключении к электросетям, изготовлении, распространении или применении искажающих устройств для приборов учета, сообщите об этом по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно, анонимно) или по короткому номеру 220 с мобильных устройств. Также доступна анонимная форма сообщения на официальном сайте компании https://www.mrsk-cp.ru/contacts/electricity_theft/.