"Меня внутри толкнуло и повело": названы имена героев, которые спасли десятки человек при атаке БПЛА на Wildberries в Тамбовской области

Губернатор посетил в больницах пострадавших при атаке. Фото: канал Евгения Первышова

- Зашла взрывная волна с огнем и тут же вышла. Крыша выдержала. Посыпалась пыль. бетон... Так просто и буднично о пережитом ужасе в ночь с 17 на 18 июля 2026 года рассказывает 33-летний Павел Жмылев. В ту ночь, когда произошла атака БПЛА на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, он вместе с женой Таисией он был на смене - на складе Wildberries в городе Котовск Тамбовской области. Павел - старший модуля "приемки", руководитель. Сам - родом из совхоза "Селезневский". Жена Таисия одна из сотрудниц смены. Работали много, не брезговали ночными сменами. Деньги никогда не были лишними - дома маму и папу ждали трое маленьких детей. Семья живет в Тамбове.

Отвели всех к стенке

Все началось около часа ночи: сначала прилетело сообщение об опасности, затем вдалеке стали раздаваться взрывы. "Старшие" собрали свои смены и тех, кто мог уехать, отпустили домой. Договорились продолжать работу, но у Павла сердце было не на месте.

— Через пару минут я снова всех собрал. Я не знаю, что меня просто внутри толкнуло и повело, чтобы собрать ещё раз людей и отвести их в более безопасное место, - рассказывает Павел - его слова приводит администрация Тамбовской области.

Андрей Николаев поддержал решения коллеги Фото: Личный архив.

В тот момент около 70-80 человек собрались у стены - правила безопасности, при атаке нужно держаться ближе к глухим несущим стенам. Это спасло десятки жизней! Буквально через 5 минут в здание прилетел дрон со взрывчаткой - взрывной волной выбило окна, стекла посыпались вниз. Если бы люди оставались на прежних местах, то могли бы серьезно пострадать.

Все дальнейшие события заняли буквально несколько минут - но тогда казалось, что вечность. Павел с коллегой Андреем Николаевым перевели людей к другому блоку - в тот момент стало понятно, что основная угроза идет с одной стороны. Автоматические ворота открылись, среагировав на огонь. Испуганные сотрудники чуть не кинулись врассыпную, но Павел остановил их: впереди была открытая территория, люди могли бы стать целями для дронов-убийц.

- Мы сразу поняли, что безопаснее под бетонной крышей, на открытой местности осколки могли попасть. И уже через несколько минут удар пришелся по крыше - но она выдержала!

Павел Жмылев был на смене с женой Фото: Личный архив.

Страшно стало уже дома

Покинуть склад Павел с женой смогли только около трех часов ночи. Старшие смен до последнего момента оставались рядом с людьми, которые не могли уехать со склада на своих машинах (такси, естественно, вызвать было невозможно). Страшно почти не было - до того момента, как вернулись домой и обняли детей.

Кстати, спасло людей и то, что часть БПЛА были сбиты на подлете к Котовску - отразить удалось 28 дронов.

- Спасибо нашему ПВО, огромнейшее спасибо. Если бы все дроны, которые в нас шли, прилетели в склад, он, наверное, сложился бы, как карточный домик. ПВО спасли, - говорит Павел.

Сейчас в больницах остаются 22 пострадавших сотрудника. Трое были отпущены домой после медицинского осмотра. Семь пациентов - в тяжелом состоянии., им оказывают всю необходимую помощь. Как сообщалось ранее, врачам поражающие элементы практически пришлось доставать из людей.

- Министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко предложил направить уже в наш регион бригады Центра медицины катастроф. Благодарю Михаила Альбертовича за оперативную помощь региону, - отметил губернатор Евгений Первышов.

К сожалению, есть и погибшие - семь человек из ночной смены не вернулись домой после бесчеловечной атаки ВСУ.

Тем временем в компании продолжают разбираться с последствиями атаки БПЛА на Wildberries в Тамбовской области - вот какие советы сейчас дают покупателям и продавцам.