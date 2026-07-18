В Тамбовской области погибли семь сотрудников ВБ и 25 пострадали. Фото: пресс-служба губернатора

В Тамбовской области продолжают устранить последствия жуткой атаки дронов на склад Wildberries в Котовске. БПЛА с поражающими элементами долетели ударили по логистическому центру в ночь на 18 июля. В это время там в ночную смену работали люди. В результате семь человек погибли, в больницах на данный момент остаются 22 пациента, трое из них в тяжелом состоянии. Компания Wildberries также переводит товары с пострадавшего логистического центра на другие склады. Собрали последние новости об атаке дронов на Wildberries в Тамбовской области на 19 июля 2026 года: состояние пострадавших и что будет с товарами ВБ.

Последние новости об атаке дронов на Wildberries в Тамбовской области на 19 июля 2026 года: последствия, состояние пострадавших, возраст

После атаки, на территории склада произошел пожар. При этом дроны были начинены поражающими элементами. Все это привело к жертвам. Семь человек погибли, их семьям оказывается помощь.

Число пострадавших увеличилось до 25 человек. Всех доставили в больницы Котовска и Тамбова, у большинства осколочные ранения.

Стал известен возраст пострадавших. При ударах украинских дронов погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и три женщины - от 20 до 45 лет. Среди раненых 16 мужчин от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, троих пациентов отпустили домой, еще семеро находятся в тяжелом состоянии. Врачам приходилось буквально доставить из тел металлические шарики, которые были в дронах.

Такие металлические шарики были в дронах, чтобы ранить больше людей. Фото: пресс-служба губернатора

Глава региона лично навестил всех пострадавших, которые проходят лечение в областной больнице. Там ему показали поражающие элементы, которые вытащили врачи.

- Cистема ПВО сработала, на подлёте было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше, - сказал Евгений Первышов.

В Тамбов дополнительно прибыли специалисты федерального Центра медицины катастроф с необходимым оборудованием.

Следственный комитет России завел уголовные дела по фактам террористических атак в Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области, где дроны тоже атаковали склад Wildberries.

В Wildberries опровергли сообщения, что во время ЧП в здании логистического центра не сработала аварийка. По данным компании, в Котовске и Электростали штатно и своевременно сработали аварийная автоматика и система контроля доступа.

- Все эвакуационные выходы были открыты автоматически сразу после возникновения нештатной ситуации. Благодаря этому исполнители склада покинули здание в соответствии с планом эвакуации. В компании действуют строгие регламенты экстренной эвакуации, которые регулярно отрабатываются с исполнителями складов, - подчеркнули в компании.

Фото: пресс-служба губернатора

Реакция на атаку дронов на Wildberries

Логистический центр Wildberries в Тамбовской области стал одним из объектов спланированного удара. В Электростали Московской области тоже атаковали склад Wildberries. В результате пострадали 24 человека. позже стало известно, что погиб один сотрудник, он умер от ранений уже в больнице.

Основатель Wildberries Татьяна Ким прокомментировала атаку дронов на склады в Тамбовской области и подмосковной Электростали:

- Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку.

Губернатор Евгений Первышов, назвал атаку на Wildberries, где работали мирные люди, бесчеловечной и неофашистской акцией:

- Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму. Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям.

Что будет с товарами Wildberries после атаки дронов на склад в Тамбовской области

Татьяна Ким попросила всех исполнителей связаться с компанией, чтобы ответить на вопросы.

Уже известно, что товары с пострадавших складов сняты с продажи.

- Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. Я и вся моя команда делаем все возможное. Благодарю всех за поддержку, - сообщила Татьяна Ким. - Понимаем, как важно сейчас нашим партнерам перенаправить товар на свободные логистические комплексы. Запланированные поставки можно отгрузить на другие склады компании - вся актуальная информация оперативно обновляется в официальных каналах для продавцов.

Компания уже заявила, что окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на логистические комплексы в Московской и Тамбовской областях.

Владелица Wildberries сообщила, что семьи погибших получат от компании - 2 миллиона рублей, а пострадавшие в тяжелом состоянии - 1 миллион рублей.

Татьяна Ким также высказалась по поводу компенсации за товар, который был на складах:

Напомним, что при этом с 7 июля Wildberries изменила условия договора и официально перестала выплачивать компенсации за товары, поврежденные в результате атак беспилотников, обстрелов или взрывов на складах. Объяснялось это тем, что эти события относятся к форс-мажору.

- Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки, - заявила Татьяна Ким.

Дроны налетели на логистический центр, семь человек из ночной смены погибли: что известно об атаке БПЛА на Wildberries в Тамбовской области 18 июля 2026 года

Пострадали 24 человека, товары сняты с продажи, идет ликвидация последствий: что нужно знать об атаке БПЛА на склад Wildberries в Электростали

Зачем Киев ударил по складам Wildberries: четыре причины зверского теракта киевского режима