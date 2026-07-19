10 пострадавших при атаке дронов на Котовск перевели на лечение в Москву: что известно об атаке БПЛА на Wildberries в Тамбовской области 18 июля 2026 года

Люди проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы

По состоянию на 19 июля в больницах Тамбовской области остаются 12 человек, пострадавших при атаке украинских беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимое лечение.

18 июля по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбовскую область прибыли специалисты Федерального центра медицины катастроф и московского Центра экстренной медицинской помощи. Они осмотрели людей и вместе с региональными врачами определили дальнейшую тактику лечения.

Десять пострадавших направили на дальнейшее лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы Москвы. Решение приняли после очных и телемедицинских консультаций с федеральными специалистами. Перевозку пациентов организовали специалисты службы медицины катастроф. Для этого использовали оборудованный медицинский транспорт и санитарную авиацию.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Тамбовской области, в настоящее время один пострадавший продолжает лечение в больнице Котовска, девять – в Городской клинической больнице имени Архиепископа Луки, ещё двое – в Тамбовской областной клинической больнице имени В.Д. Бабенко. Состояние 11 пациентов оценивается как средней тяжести, одного – как тяжёлое.

Напомним, в ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали логистический центр в Котовске. В результате спланировано террористической атаки погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет.

Также пострадали 25 человек - 16 мужчин от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет. Трое из них получили амбулаторную помощь, остальных госпитализировали.