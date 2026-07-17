В Тамбовской области набирают волонтёров для дежурств на АЗС

Волонтеры будут помогать водителям Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области.

С 20 июля на автозаправочных станциях Тамбовской области вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии будут дежурить волонтёры.

Напомним, с 00:00 20 июля бензин АИ-92 и АИ-95 на всех АЗС Тамбовской области будут продавать по системе «чёт-нечёт». В чётные числа заправиться смогут автомобили, первая цифра номера которых – 0, 2, 4, 6 или 8, в нечётные дни – с номерами, начинающимися с 1, 3, 5, 7 или 9.

Также продолжит действовать ограничение на продажу топлива – не более 30 литров бензина на один автомобиль. Заправлять канистры и другую переносную тару запрещено.

За нарушение установленных правил предусмотрено предупреждение или административный штраф. Гражданам грозит штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей, должностным лицам – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, юридическим лицам – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечат соблюдение новых мер регулирования работы АЗС. Волонтёры помогут автомобилистам разобраться в правилах и будут координировать движение машин в очередях.

Планируется, что на каждой АЗС будут работать не менее двух волонтёров. Они смогут выбрать удобные дату, время и населённый пункт. Продолжительность одной смены составит не более четырёх часов. Дежурства будут проходить с 7:00 до 22:00 в период продажи топлива. За такую помощь добровольцам начислят волонтёрские часы на портале «Добро.рф».

Чтобы присоединиться к команде, необходимо заполнить Яндекс Форму.

- Новый порядок продажи бензина утвердил глава Тамбовской области Евгений Первышов. Соответствующее постановление было подписано после голосования за предложения жителей региона на портале «Госуслуги», – напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Систему заправки по чётным и нечётным дням поддержали 80,1 процента участников опроса.