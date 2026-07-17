В Тамбовской области с 20 июля бензин будут продавать по системе «чет-нечет»: в правительстве прокомментировали ситуацию с бензином

За порядком на заправках будут следить правохранители Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тамбовской подписано постановление, которое вводит новые меры регулирования работы автозаправочных станций. Ранее их предложили и поддержали жители региона.

Так, с 00:00 20 июля бензин АИ-92 и АИ-95 на всех АЗС Тамбовской области будут продавать по чётным и нечётным дням – в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. В чётные числа заправиться смогут машины, номера которых начинаются с цифр 0, 2, 4, 6 и 8. В нечётные дни – автомобили с номерами, начинающимися с 1, 3, 5, 7 и 9.

Также продолжит действовать ограничение на продажу бензина – не более 30 литров на один автомобиль. Отпуск топлива в канистры и другую переносную тару запрещён.

Нарушение установленных правил влечёт предупреждение или административный штраф. Для граждан его размер составит от одной тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

За соблюдением новых правил на АЗС Тамбовской области проследят полиция и Росгвардия

Волонтёры помогут водителям разобраться в порядке заправки по чётным и нечётным дням. Ограничения не коснутся машин экстренных, коммунальных и дорожных служб, а также автобусов на регулярных маршрутах.

Нововведения ввели после голосования на портале «Госуслуги», которое прошло с 13 по 15 июля. В нём участвовали более восьми тысяч автовладельцев региона. Продажу топлива по дням недели поддержали 80,1% проголосовавших, а минимальный объём заправки (от 20 до 30 литров) одобрили 71,2%, но эту меру пока отложили.

- Ограничения по минимальной заправке на одну машину, которые также предлагали жители, пока вводиться не будут. Однако такую техническую возможность мы тоже прорабатываем, – написал в своих социальных сетях Евгений Первышов.

Руководитель региона призвал жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям, которые введены для сокращения очередей, и не запасаться топливом впрок.

По его словам, бензин на АЗС «Роснефти» будут подвозить ежедневно, с другими сетями продолжаются переговоры о стабилизации графика поставок. Власти региона совместно с федеральными структурами работают над увеличением объёмов топлива. Постепенно растёт число работающих заправок и количество бензина, поступающего на них.