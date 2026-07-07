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Общество7 июля 2026 8:00

«Тамбовэнерго» обеспечило электроснабжением новые объекты агропромышленного комплекса

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» обеспечили электроснабжение новых объектов фермерского хозяйства «Урожай» в Пичаевском муниципальном округе Тамбовской области
Источник:kp.ru
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В рамках договоров технологического присоединения хозяйству предоставлена дополнительная мощность в размере 100 кВт.

Суммарная максимальная мощность составила 150 кВт.

Для подключения объектов агропромышленного комплекса энергетики построили ответвления от воздушной линии электропередачи, заменили коммутационный аппарат в комплектной трансформаторной подстанции и установили интеллектуальные приборы учета электроэнергии.

Хозяйство занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также оказывает услуги в области растениеводства. Надежное электроснабжение сельскохозяйственных предприятий — одно из важных условий развития агропромышленного комплекса региона.