«Тамбовэнерго» обеспечило электроснабжением новые объекты агропромышленного комплекса

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В рамках договоров технологического присоединения хозяйству предоставлена дополнительная мощность в размере 100 кВт.

Суммарная максимальная мощность составила 150 кВт.

Для подключения объектов агропромышленного комплекса энергетики построили ответвления от воздушной линии электропередачи, заменили коммутационный аппарат в комплектной трансформаторной подстанции и установили интеллектуальные приборы учета электроэнергии.

Хозяйство занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также оказывает услуги в области растениеводства. Надежное электроснабжение сельскохозяйственных предприятий — одно из важных условий развития агропромышленного комплекса региона.