В тамбовском филиале «Россети Центр» состоялась церемония открытия летнего трудового сезона

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Ребят ждут мероприятия, которые помогут им реализовать свои возможности и стать частью команды энергетиков.

В этом году в строительном отряде будут работать студенты ТГТУ и учащиеся Приборостроительного колледжа.

Насыщенная программа летнего сезона включает не только работу, но и досуг: экскурсии на энергообъекты, посещение памятных мест и достопримечательностей, конкурсы и спортивные состязания.

В завершении торжественного мероприятия начальник управления по работе с персоналом филиала «Тамбовэнерго» Ольга Вязовова вручила будущим энергетикам «Трудовую путевку», после этого ребята начнут свою работу на объектах Тамбовского района электрических сетей.

Студенческие отряды являются важным звеном в системе подготовки кадров и привлечения талантливой молодежи в энергетическую отрасль.

«Студенческие энергетические отряды — это один из наиболее эффективных инструментов подготовки молодых специалистов для электросетевого комплекса. С 2014 года через эту программу в наших компаниях прошли уже 4 840 студентов более чем из 50 вузов и колледжей. Многие из них сегодня работают в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Для нас важно, чтобы будущие энергетики еще во время учебы получали практический опыт на действующих энергообъектах и осознанно выбирали профессию», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.