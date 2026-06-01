T2 и Движение Первых поздравили дошкольников и выпускников школ Тамбовской области

.

Все ребята получили наборы учебных принадлежностей и SIM-карты со специальным тарифом.

Мобильный оператор Т2 и российское движение детей и молодежи «Движение первых» вместе с региональными партнерами акции, магазином цифровой электроники iCity и Мастерской праздника Изюм, подготовили поздравительные наборы для будущих первоклассников, выпускников начальных классов и учащихся, которые в этом году окончили школу.

В акции приняли участие учебные заведения Мичуринска, Рассказова, Гавриловского, Знаменского, Мичуринского, Мордовского, Никифоровского, Первомайского, Пичаевского и Тамбовского районов. Выпускники двух детских садов и учащиеся 18 школ получили учебные принадлежности, которые пригодятся на занятиях и дома – расписание, раскраски, ручки, стикерпаки, а также купоны на скидки от региональных партнеров и SIM-карту T2 с одним из популярных тарифных планов. Наполнение тарифа максимально соответствует потребностям будущих школьников и подростков.

Олег Пасынков, директор тамбовского филиала T2:

«Переход ребенка на новую ступень – важный и ответственный этап, который волнителен для всей семьи. Мы понимаем, как важно хорошо подготовиться к предстоящему Дню знаний и предусмотреть все детали – ведь это залог хорошего настроения и уверенности на весь учебный год. T2 подготовила полезные подарки, которые пригодятся на занятиях, а также позаботилась о том, чтобы юные пользователи всегда оставались на связи с близкими и могли позвонить в любые службы, если возникнет необходимость».

Реклама. ООО "Т2 Мобайл". ИНН 7727698983