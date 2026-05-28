Тамбовский 10-классник, спасший бездомного: «Я не думал о страхе. Просто увидел, что кого-то бьют и подошёл»

Евгений планирует связать свою жизнь с полицией Фото: УМВД России по Тамбовской области.

Перед Днем защиты детей в МВД наградили ребят, которые помогли предотвратить преступления и задержать правонарушителей. Юных героев поздравил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Среди них – 17-летний тамбовчанин Евгений Евсеев.

Мужчину били и снимали на телефон

Евгений Евсеев

Осенью прошлого года юноша возвращался вечером с тренировки. Шел из тренажерного зала домой. Недалеко от стадиона «Динамо» увидел двух парней и девушку, которые избивали лежащего на земле мужчину — били ногами, а девушка снимала все это на телефон.

— Я сначала даже не увидел, а услышал какой-то шум, на него и пошел, — вспоминает Евгений. — Тогда и понял, что происходит. Лежащий на земле мужчина просто закрывался, а подростки пинали его ногами. Я не думал о страхе. Просто увидел, что кого-то бьют и подошел. Окрикнул их и пригрозил, что вызову полицию.

После этого подростки разбежались, но Евгений все равно решил позвонить в полицию: в дежурной части его связали с инспектором ПДН, которому он рассказал о случившемся.

О награде узнал через два месяца

Пострадавшего мужчину он отвел в более людное место. 58-летнему мужчине вызвали «скорую», которая обнаружила у него ушибы. Полицейские установили личности нападавших и возбудили в отношении них уголовное дело. Старший — 16-летний участник избиения — получил в итоге условный срок, двое его приятелей оказались на профилактическом учете.

О том, что его представили к награде, Евгений узнал через два месяца от местных полицейских. Признается: обрадовался, хотя уверен, что ничего геройского не совершил. И сам же вспоминает: были еще свидетели, но в ситуацию они предпочли не вмешиваться.

Решил стать полицейским

Сейчас Евгений закончил 10-й класс и планирует поступить в колледж ТГУ имени Державина на специальность «Правоохранительная деятельность», а уже отучившись там, собирается продолжить образование в вузе. В приоритете — Воронежский институт МВД.

— Такого, чтобы я с детства мечтал стать полицейским, не было. Но очень много моих родственников и по маминой, и по папиной линии служат в МВД. Конечно, рассказывают о работе. Как и на любой другой, здесь бывают свои трудности, но все-таки я считаю, что помогать людям — это престижная профессия, и в итоге сделал выбор в пользу полиции.

В будущем Евгений видит себя следователем.

Министр похвалил за неравнодушие

Награду от министра МВД Владимира Колокольцева в этом году получили 17 подростков из 13 регионов. Церемония проходила в режиме видеоконференцсвязи.

— Волновался, конечно, — говорит Евгений. — Но все меня подбадривали, говорили, что все будет хорошо. Когда очередь дошла до меня, Владимир Колокольцев сказал, что я молодец, раз проявил неравнодушие и не оставил человека в беде.

Награду от имени министра — грамоту и ценный подарок — Евгению передал врио начальника УМВД России по Тамбовской области Алексей Соломатин.