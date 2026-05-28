17-летний тамбовчанин получил награду от Владимира Колокольцева за спасение бездомного от хулиганов

Евгений Евсеев планирует стать полицейским Фото: Пресс-служба МВД России.

В преддверии Международного дня защиты детей Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев провел церемонию награждения 17 подростков из 13 регионов страны.

- Юные герои, самому младшему из которых всего девять лет, проявили мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди награжденных – 17 летний житель Тамбова Евгений Евсеев. Школьник стал свидетелем того, как двое подростков напали на беспомощного бездомного мужчину. Парни избивали его ногами, а их подруга снимала происходящее на телефон. Евгений решил вмешаться и несколько раз окликнул подростков, а когда те не отреагировали, пригрозил вызвать полицию. После этого компания бросила свою жертву и разбежалась. Пострадавшего бездомного школьник отвел в безопасное место. Позже полицейские установили личности и нашли нападавших. Они получили судимости за хулиганство.

Юноша заступился за беспомощного мужчину Фото: Пресс-служба МВД России.

Евгений Евсеев, кстати, сам собирается стать полицейским. Сейчас молодой человек готовится к поступлению в ведомственный вуз МВД.