Лихачев: новости «Росатома» о первом реакторе плавучей АЭС

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» на пути к месту основного базирования, бухте г. Певек.

Машиностроители госкорпорации «Росатом» завершили изготовление первого атомного реактора РИТМ-200С для головного плавучего энергоблока ПЭБ-106. Генеральный директор Алексей Лихачев назвал это событие важнейшей вехой в развитии отечественных технологий малой мощности, передают последние новости энергетики.

В России сделан еще один шаг на пути к промышленному освоению Арктики и удаленных территорий Дальнего Востока. На подмосковном заводе «ЗиО-Подольск», входящем в Машиностроительный дивизион госкорпорации, успешно изготовлена первая реакторная установка РИТМ-200С. Это высокотехнологичное «сердце» предназначено для головного атомного плавучего энергоблока (ПЭБ-106), который станет основой уникальной системы заполярного энергоснабжения.

Масштабный проект реализуется для обеспечения энергетической независимости крупнейшего медного кластера в Чукотском автономном округе. Создаваемая серия плавучих атомных станций призвана стать первым в мире примером «зеленого» энергообеспечения промышленного производства непосредственно с плавэнергоблоков.

Завершение сложного технологического цикла сборки РИТМ-200С открывает перед российскими атомщиками новые горизонты. В ближайшее время специалисты планируют перейти к следующему этапу – монтажу энергетического оборудования в корпус строящегося плавблока.

Мировое лидерство России в малой атомной энергетике

В условиях энергетического перехода международные проекты госкорпорации приобретают особое значение. Ядерные технологии малой мощности вызывают огромный интерес как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Сегодня только в России действует плавучая АЭС, а «Росатом» первым начал практическую реализацию проектов плавучих энергоблоков.

Значимость этого промышленного достижения подчеркнуло руководство госкорпорации.

«Мы продолжаем расширение линейки плавучих энергоблоков, и завершение изготовления первого реактора для головного ПЭБ-106 – важная веха на этом пути. Сегодня только в России есть действующая плавучая АЭС, и мы намерены сохранять свое лидерство в развитии технологий малой мощности, предлагая партнерам в нашей стране и за рубежом инновационные и низкоуглеродные энергетические решения», – отметил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Развитие данного направления позволяет укрепить портфель заказов госкорпорации. Государства с удаленными промышленными регионами видят в ПЭБ оптимальный способ решения проблемы энергодефицита без колоссальных затрат на строительство наземных электростанций.

Технические особенности и эволюция реакторов РИТМ-200

В конструкции инновационного ПЭБ-106 предусмотрено размещение двух реакторных установок РИТМ-200С электрической мощностью 58 МВт каждая. Эта модификация базируется на проверенных решениях флагманской серии РИТМ-200. Данные установки уже успешно работают на ледоколах новейшего поколения проекта 22220 – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия».

Особенности реакторов серии РИТМ-200 включают несколько важнейших аспектов:

• Улучшенная компактность: уникальная компоновка позволила сделать оборудование в 1,5 раза компактнее аналогов предыдущих поколений.

• Повышенная мощность: несмотря на уменьшение габаритов, энергетические показатели установок возросли.

• Универсальность: ледоколы с такими реакторами способны колоть трехметровые льды на глубокой воде и заходить в сравнительно мелкие устья рек.

• Экологичность: установки предназначены для надежного низкоуглеродного энергоснабжения

«Наши машиностроители обладают колоссальным опытом в изготовлении судовых реакторных установок новейшего поколения. У нас за плечами уже 13 РИТМов разной мощности для атомного ледокольного флота страны. «Сердце» будущего плавучего энергоблока стало 14-м по счету. И под каждым из этих изделий можно поставить знак «Сделано в России», – добавил глава Машиностроительного дивизиона госкорпорации Игорь Котов. На предприятиях дивизиона на разных этапах изготовления находится еще 14 установок РИТМ-200.

Экономическая выгода и концепция «зеленой батарейки»

Плавучие энергоблоки обладают всеми преимуществами «больших» АЭС – они экологичны, надежны и эффективны. При этом они легче встраиваются в энергосистемы. Мобильные станции демонстрируют беспрецедентную гибкость: при росте спроса к побережью можно пришвартовать дополнительный энергоблок.

Для крупного бизнеса интеграция ПЭБ гарантирует получение стабильного, прогнозируемого тарифа на электроэнергию в условиях волатильности цен на энергоресурсы.

ПЭБ функционирует как гигантская «зеленая батарейка», вырабатывающая энергию в течение нескольких десятилетий вне зависимости от погоды. Практическая жизнеспособность концепции доказана: с 2020 года на Чукотке работает плавблок «Академик Ломоносов». Он выработал более 1,2 млрд кВт.ч электроэнергии, предотвратив выброс в атмосферу свыше 400 тыс. тонн парниковых газов.

Перспективы плавучей АЭС

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет фундаментальное значение для государства, гарантируя экономическую стабильность граждан. Крупнейшие отраслевые компании инвестируют в импортозамещающие технологии. Госкорпорация и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.

Успешное изготовление первого реактора РИТМ-200С для ПЭБ-106 подтверждает, что российская атомная энергетика находится на пике технологической формы. Это позволит обеспечить энергоснабжение промышленного кластера по добыче меди в Чукотском АО.

Татьяна Юрьева

Фото Евгения Нипота

Копирайт фото: ГК «Росатом»