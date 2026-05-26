Специалисты «Тамбовэнерго» готовятся к работе в период непогоды

В «Тамбовэнерго» сохраняется режим повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 65 бригад энергетиков филиала: 186 специалистов, 164 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 18 резервных источников электроснабжения общей мощностью 920 кВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

• официальный сайт https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/ • мобильное приложение «Есть свет!» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/yeslight/

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220; бесплатно, круглосуточно).