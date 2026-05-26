EXEED представит сразу четыре новые модели на закрытой премьере в пекине

.

Официальный дилер EXEED Центр Ринг Север объявляет о том, что накануне 19 Пекинского международного автосалона EXEED проведет эксклюзивный закрытый показ и впервые одновременно представит четыре новые модели – обновленное флагманское кросс-купе с акцентом на динамику EXEED RX FL, EXEED EXLANTIX ES GT Shooting Brake, полноразмерный шестиместный SUV EXEED EXLANTIX EX8 с капитанскими креслами и высокотехнологичный внедорожник EXEED EXLANTIX EX6.

Все модели оснащены силовыми установками на новых источниках энергии, выполнены в соответствии с новой дизайнерской концепцией. Закрытый показ позволит не только представить продуктовую стратегию EXEED на ближайшие два года, но и обозначить ключевые направления развития бренда, дав представление о его дальнейшем росте в премиальном и динамичном сегментах.

Мероприятие объединит более 100 ключевых партнеров из Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые первыми познакомятся с дизайном и технологической готовностью новых моделей. Среди новинок – EXEED RX FL, который продолжает ДНК производительности семейства RX и демонстрирует последние достижения бренда в сегменте премиальных SUV благодаря полностью обновленному дизайну. EXEED EXLANTIX ES GT – первый Shooting Brake бренда – переосмысливает пространство интерьера в концепции «Stellar Cosmos»: от материалов до архитектуры салона каждая деталь направлена на создание динамичного и одновременно премиального пространства.

Гостям также впервые покажут EXEED EXLANTIX EX8 до его публичной премьеры на автосалоне –модель с акцентом на интеллигентный комфорт и простор воплощает в себе идею «мобильного пространства для отдыха» и сочетает ее с выразительным дизайном, вдохновленным космической тематикой.

На закрытом показе также состоится премьера нового EXEED EXLANTIX EX6, который отличается инновационным типом кузова и объединяет в себе черты купе и классического внедорожника, отражая смелый подход бренда к поиску новых дизайнерских решений.

С момента дебюта на Франкфуртском автосалоне в 2017 году EXEED следует миссии переосмысления мобильности будущего с помощью технологий. За это время бренд сформировал линейку моделей с электрическими и гибридными силовыми установками, а также вывел на рынок премиальную линейку EXEED EXLANTIX. Сегодня марка представлена в 29 странах и регионах и насчитывает более 500 000 клиентов по всему миру.

Одновременный дебют обновленного EXEED RX FL, EXEED EXLANTIX ES GT, EXEED EXLANTIX EX8 и EXEED EXLANTIX EX6 отражает переход EXEED от успешного участника отдельных рынков к полноценному глобальному игроку в сегменте премиальной мобильности на новых источниках энергии, усиливая его позиционирование как технологичного премиального бренда с выверенной продуктовой стратегией.

______________

EXEED — премиальный бренд автомобилей, сочетающий инновационные технологии, высокий уровень комфорта, безопасности и экологичности.

Бренд занимает лидирующую позицию в премиум-сегменте в России. В 2025 году EXEED получил ряд престижных автомобильных премий, в том числе стал четырехкратным победителем премии «Автомобиль года». Модельный ряд включает кроссоверы LX, TXL, RX и VX, а также линейку EXLANTIX на новых источниках энергии. Четырехдверное купе EXEED EXLANTIX ES и кроссовер EXEED EXLANTIX ET были представлены в 2025 году и уже вошли в «Книгу рекордов России», установив рекорд дальности хода среди гибридных автомобилей.

.

Официальный дилер EXEED Центр Ринг Север в Тамбове.

Адрес: Тамбов, Мичуринская, 114б.

Телефон: + 7 (4752) 566 001.

Сайт:: https://tambov-exeed.ru/

Реклама. ООО «Авторитет». ИНН 6829092300