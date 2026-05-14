«Россети Центр» обеспечили электроснабжение новых туристических объектов в Тамбовской области

Энергетики филиала «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» выполнили технологическое присоединение новых туристических объектов Тамбовского областного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», обеспечив электроснабжение суммарной заявленной мощностью 0,15 МВт.

Для этого специалисты установили отдельную подстанцию мощностью 160 кВА, а также построили участки воздушных линий электропередачи 10 кВ протяженностью 25 метров и 0,4 кВ протяженностью 30 метров соответственно.

Центр развития творчества детей и юношества является ведущим учреждением дополнительного образования в Тамбовской области: более 50 программ по 8 направлениям, свыше 5 000 детей ежегодно. В его структуру входят в том числе туристические объекты и лагеря круглогодичного использования.

Реализация подобных проектов позволяет энергетикам вносить вклад в развитие инфраструктуры Тамбовской области и создавать комфортные условия для отдыха и развития детей.