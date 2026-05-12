Как изменятся 31 город: Лихачев озвучил новости «Росатома»

Глава госкорпорации Алексей Лихачев представил отчет о реализации масштабной социальной программы. Последние новости «Росатома» подтверждают: развитие качества жизни в атомных городах остается одним из ключевых направлений работы госкорпорации.

Атомная промышленность России сегодня — это не только передовые ядерные технологии и строительство крупнейших АЭС по всему миру, но и сложнейшая экосистема, в центре которой находится человек. На расширенном заседании Управляющего совета программы «Люди и города» руководство отрасли обсудило, как меняется облик территорий присутствия госкорпорации и какие задачи стоят перед региональными командами до 2030 года.

Программа, охватывающая 31 город присутствия госкорпорации, направлена на комплексное развитие территорий и кадрового потенциала атомных городов. В условиях борьбы за таланты и необходимости обеспечения технологического суверенитета создание комфортной городской среды превращается из благотворительности в стратегическую инвестицию. Эти темы обсуждались участниками встречи, объединившей глав муниципалитетов, руководителей дивизионов и экспертов по социальному развитию.

Образовательный фундамент: от школьной скамьи до АЭС

Одним из ключевых достижений программы за период 2023–2025 годов стала глубокая трансформация образовательной среды. Госкорпорация развивает систему подготовки будущих инженеров через инженерные классы, атомклассы и программы среднего профессионального образования. Статистика свидетельствует о кратном росте интереса молодежи к техническим специальностям в атомных городах.

Основные показатели образовательного сектора программы:

• Инженерные классы: рост с 38 до 130.

• Атомклассы: расширение сети с 78 до 100.

• Кластеры «Профессионалитета»: открытие 17 кластеров подготовки специалистов среднего звена, ориентированных на реальные нужды производства.

Такой подход позволяет не просто давать знания, а встраивать выпускников в производственные цепочки госкорпорации. Для молодых людей это создает дополнительные возможности для профессионального развития и трудоустройства, а для «Росатома» – приток квалифицированных кадров.

Медицина и социальный комфорт: новые стандарты жизни

Важнейшим направлением работы стало развитие промышленной медицины. Здоровье сотрудников и жителей атомных городов напрямую влияет на эффективность работы предприятий.

На текущий момент в контуре программы успешно функционируют 18 центров промышленной медицины и 35 цифровых здравпунктов, оснащенных современным диагностическим оборудованием. До конца 2027 года планируется увеличить количество профильных медицинских центров до 25 единиц.

Результаты этой работы отражаются в цифрах социального мониторинга. Удовлетворенность жителей условиями для активной жизни выросла с 47% до 75%. Особенно показательна динамика среди молодежи – рост составил с 42% до 73%. Это подтверждает, что стратегия госкорпорации по созданию «городов будущего» находит отклик у самого требовательного поколения.

Экономика впечатлений: туризм и поддержка бизнеса

Новым направлением работы стал туризм и поддержка локальных предпринимателей. Проект «Туры возможностей» позволил познакомить школьников, студентов и специалистов с атомными городами. За отчетный период было проведено 74 таких тура, которые посетили более 3500 студентов, школьников и профессионалов.

Это направление дало мощный импульс местному предпринимательству. Доход локальных бизнесменов от реализации туристических и сопутствующих услуг уже превысил 100 млн рублей. Развитие сферы сервиса, общественного питания и гостеприимства делает атомные города привлекательными не только для работы, но и для жизни.

Прямая речь: стратегия партнерства

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в своем выступлении подчеркнул, что успех программы зависит от синергии всех участников процесса:

«Перед нами стоят большие и серьезные задачи. Решить их можно только вместе, бережно относясь к людям, поддерживая друг друга, усиливая партнерство между отраслью, дивизионами, регионами, муниципалитетами и городскими командами. Важно, чтобы за каждым решением люди видели реальный результат».

Заместитель генерального директора госкорпорации по персоналу Татьяна Терентьева отметила переход от точечных инициатив к системному управлению территориями:

«Программа «Люди и города» стала для нас инструментом системного развития территорий. Если раньше многие направления воспринимались как отдельные социальные инициативы, то сегодня они объединены общей логикой, долгосрочными целями и измеримыми результатами. Эти изменения видят и чувствуют люди. Наша задача – честно и убедительно рассказать о них, показав, что это конкретные результаты работы, которые стали возможны при поддержке Правительства, федеральных органов исполнительной власти и субъектов».

Перспективы до 2030 года

На заседании участники обсудили дальнейшее развитие программы «Люди и города» до 2030 года. В центре внимания — расширение образовательных проектов, развитие городской инфраструктуры и новые форматы поддержки жителей атомных территорий.

За два года программа уже стала для госкорпорации не отдельным социальным проектом, а системой долгосрочной работы с городами присутствия. Речь идет не только о подготовке кадров для отрасли, но и о создании условий, при которых молодежь связывает свое будущее с атомными городами, а местный бизнес получает дополнительные возможности для роста.

Участники заседания отметили, что развитие медицины, образования, городской среды и локальной экономики напрямую влияет на устойчивость территорий и качество жизни людей. Именно эти направления останутся ключевыми в дальнейшей реализации программы.

Татьяна Юрьева