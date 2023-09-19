В «Тамбовэнерго» прошел Слет молодежи

Фото предоставлено пресс-службой «Тамбовэнерго»

В нем приняли участие 32 молодых специалиста из разных структурных подразделений филиала.

Открыл мероприятие заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин. Он напомнил, что 2023 год объявлен в компании Годом молодого специалиста, и отметил важную роль молодёжи в формировании будущего энергетики региона и страны в целом.

Мероприятие предполагало участие в трех образовательных модулях и интерактивных сессиях, направленных на развитие текущих и приобретение новых компетенций и навыков. На протяжении двух насыщенных дней молодые сотрудники приняли участие в мастер-классе от Совета молодежи филиала, выполнили творческие задания, прошли командообразующие тренинги.

Филиал «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» является одним из крупных работодателей в регионе. Сейчас в филиале работает более 1,5 тыс. человек, и более 20% из них – молодые люди в возрасте до 35 лет. При этом 58% молодежи – сотрудники рабочих специальностей. Филиал активно взаимодействует с ключевыми образовательными учреждениями региона по вопросам профориентационной работы, привлечению выпускников и студентов. На предприятии действует система наставничества.

«Молодежи в «Тамбовэнерго» уделяется большое внимание. В филиале созданы все условия для развития первоклассных специалистов, для их карьерного продвижения и развития в самых разных направлениях. Слет позволил молодым сотрудникам отработать навыки взаимодействия, командного поиска решений нестандартных задач, что, в свою очередь, положительно скажется на их профессиональном и личностном росте», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.