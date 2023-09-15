В Липецке проходит финал окружного этапа всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных отношений

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Особенности информационного сопровождения национальной политики Российской Федерации сегодня в Липецке обсуждают представители СМИ субъектов ЦФО, Гильдии межэтнической журналистики и органов власти региона. Дискуссии проходят в рамках финала окружного этапа XV Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец».

Модератор круглого стола, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге отметила, что в России исторически сложилось уважительное отношение к совместному проживанию разных народов на одной территории. Однако, если накопленный опыт не воспроизводить на каждом этапе истории, не транслировать каждому поколению, эти смыслы могут быть потеряны или искажены. Более того, многие иноагенты российскую многонациональность воспринимаются как уязвимость. Лучший способ противостоять этому – наполнять информационное поле положительными историями и примерами. И это задача СМИ. Журналисты обсудили позитивные инфоповоды и практики, которые можно использовать в работе, и продвижение межэтнических отношений в новых медиа.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Форум продолжится завтра. В этот день пройдет награждение победителей окружного этапа конкурса «СМИротворец». В 2023 году экспертный совет по Центральному федеральному округу рассмотрел более 1100 работ от 216 средств массовой информации. В шорт-лист конкурса вошли 44 СМИ из 12 регионов. Из них выбрали 12 журналистов, которые получат награды. Победители, занявшие первые места, автоматически попадут в шорт-лист федерального отбора.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Российская Федерация является многонациональным государством. Во все времена страна находила способы не просто примирить представителей разных народностей между собой, но создать общество, где все равны и равноправны. Дружба народов России – это очень интересная, многогранная и неисчерпаемая тема для журналистских работ», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.