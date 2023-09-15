Игорь Артамонов: Наша молодежь активно участвует во Всероссийских молодежных конкурсах

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Достижения и планы развития липецкой молодежи обсуждались сегодня на заседании координационного совета по молодежной политике, который провёл губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что молодые люди региона талантливые и целеустремленные.

«Радует, когда молодые люди любят свой регион и хотят сделать его лучше. Наша молодежь активно участвует во Всероссийских молодежных конкурсах, выигрывает федеральные гранты. Мы входим в топ-10 в стране по итогам мониторинга эффективности реализации молодёжной политики в 2022 году. Будем поддерживать нашу молодежь и дальше и вместе реализовывать новые идеи», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Как рассказала начальник управления молодежной политики Светлана Карелина, в 2022 году молодежь Липецкой области победила во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых». На привлеченные в регион федеральные средства будут созданы городской центр молодежи и центр на базе Прометея. В 2024 начнется реконструкция кинотеатра «Луч» в Ельце, где также появится «Центр молодежи»

Активно реализуются и региональные проекты. Например, фестиваль достижений студенческих клубов, школа студенческого наставничества ЦФО, фестиваль студенческих отрядов, молодежный форум «Область будущего». На заседании Координационного совета также обсудили участие молодежи в работе ресурсного центра добровольчества и в гуманитарной миссии на подшефной территории Донбасса.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Особое внимание уделили вопросам подготовки ко Всемирному Фестивалю молодёжи, который пройдет в «Сириусе» с 1 по 7 марта 2024 года. Регистрация уже доступна на сайте. Региональная программа Фестиваля пройдёт с 10 по 17 марта, в рамках которой участники посетят 26 городов России.

Также губернатор наградил семьи Липецкой области за поддержку детских инициатив, сохранение семейных ценностей и активное участие в деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», а также вклад в развитие и воспитание детей. Благодарственные письмам Губернатора Липецкой области получили Алексей и Оксана Плотниковы, Дмитрий и Наталья Кудиновы, Сергей и Ольга Чертоусовы, Максим и Татьяна Бабенко, Денис и Светлана Наумовы.