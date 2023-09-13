Игорь Артамонов вручил сертификаты предпринимателям, получившим гранты на развитие туризма

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Определены победители конкурса на получения гранта «Туризм». В этом году поддержку в размере 36 млн рублей получили четыре проекта. В результате их реализации будет создано не менее 24 новых рабочих мест, а объем частных инвестиций составит 26 млн рублей. Вручил сертификаты и поздравил предпринимателей губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году документы от бизнесменов принимал липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Специалисты приняли 36 заявок, 33 из них были допущены на конкурс. По итогам экспертная комиссия отобрала четыре проекта. Три из них в Задонской районе – бутик-отель с рестораном купеческой кухни «Усадебный дом с аркой», гостевые дома «Мальвы», кафе «Сырная Марка» и один в Липецке – глэмпинг на базе парке технических видов спорта на ул. Сырская.

Полученную финансовую помощь предприниматели направят на модернизацию своих объектов. Это позволит не только привлечь больше туристов в наш регион и развить инфраструктуру, но и создать новые рабочие места, повысить уровень сервиса, а также привлечь инвестиции.

«Число приезжающих к нам туристов с каждым годом увеличивается, на липецкой земле очень много интересных мест, которые с удовольствием посещают жители других регионов. Эти локации необходимо развивать. Конечно, получение гранта – это и большая ответственность. Все взятые на себя обязательства необходимо выполнить. Надеемся на ваше серьезное отношение к делу. Верьте в свои проекты, в свою команду», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Стоит отметить, что поддержка в виде грантов на развитие туризма реализуется в регионе не первый год. Ранее такую финансовую помощь получили восемь проектов. Среди них юртовый комплекс «Ставка Тамерлана» в Елецком районе, экосферы «The деревня» в Добровском районе, гостевые дома «Гнезда» в Усманском районе, усадьба «Репец» в Задонском районе.