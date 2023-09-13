В «Тамбовэнерго» прошла региональная Коллегия

Директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин, руководители исполнительного аппарата и районов электрических сетей.

В ходе Коллегии энергетики обсудили промежуточные результаты производственной деятельности, первоочередные задачи по подготовке сетевого комплекса к предстоящему отопительному периоду, работу технического блока, реализацию услуг и учет электроэнергии, инвестиционную деятельность и капитальное строительство, развитие услуг и сервисов, взаимодействие с клиентами. Отдельное внимание было уделено вопросам надежности электроснабжения потребителей региона. Также во время Коллегии были рассмотрены стратегические цели и задачи, запланированные на текущее полугодие.

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За 6 месяцев в сетевой комплекс введено в эксплуатацию 4,5 МВА трансформаторной мощности более 54 км линий электропередачи, выполнено 1073 договора технологического присоединения общей мощностью 30,6 МВт. Обеспечено электроснабжение целого ряда социально значимых, важных для области объектов: школ, детских садов, медицинских учреждений, объектов жизнеобеспечения. Во втором полугодии эта работа продолжится.

«Мы обсудили первоочередные задачи и сделаем все возможное, чтобы реализовать их. Впереди у коллектива филиала много интенсивной и напряженной работы, ведь от нашего труда зависит развитие и комфорт жителей Тамбовской области», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Кирилл Юткин.

Фото предоставлены пресс-службой «Тамбовэнерго»