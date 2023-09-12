Игорь Артамонов: Это пример для всех поколений, как надо любить Родину, отстаивать её независимость и беречь её народ

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Новая достопримечательность появилась в Липецке. Сегодня в областном центре состоялось открытие памятника Александру Невскому. Монумент установили на проспекте Победы.

Идея принадлежит меценатам, которые полностью финансировали все работы. Высота скульптуры вместе с постаментом – почти 10 метров. Памятник выполнен из бронзы.

В открытии памятника принял участие губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил важность сохранения исторической памяти.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Имя Александра Невского вписано в историю навсегда, это пример для всех поколений, как надо любить Родину, отстаивать её независимость и беречь её народ, – сказал губернатор. – Сегодня его ратное священное дело продолжают наши воины на полях сражений в зоне проведения специальной военной операции, героически сражаясь за свободу нашего Отечества. А разве может быть иначе, когда у наших парней такие неустрашимые предки, а у нашей страны такая доблестная история».

Губернатор поблагодарил всех причастных к реализации этого проекта.