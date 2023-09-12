В Тамбовской области 32-летняя женщина и ее 8-летняя дочь умерли от отравления колбасой

Следователи дадут правовую оценку действиям медицинских работников Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Никифоровском округе устанавливаются обстоятельства смерти женщины и ее 8-летней дочери. ЧП произошло ночью 6 сентября в селе Озерки. Сначала у себя дома скончалась 32-летняя женщина, а вечером этого же дня в больнице умерла ее 8-летняя дочь. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния матери и ребенка могли стать продукты, купленные в магазине за несколько дней до смерти.

- По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Для определения точной причины их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Кроме того, региональная прокуратура проверила наличие в действиях медицинских работников, обследовавших девочку, состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Материалы проверки направлены в следственный орган. В результате было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В рамках его расследования следователи дадут правовую оценку действиям медицинских работников, принимавших участие в оказании медицинской помощи скончавшейся девочке.

- По предварительным данным, мать с дочерью скончались в результате пищевого отравления. Еще один ребенок из этой семьи - 13-летняя девочка госпитализирована в лечебное учреждение, - прокомментировали в прокуратуре Тамбовской области.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Как пояснили в прокуратуре, со ссылкой на родственников погибших, те плохо почувствовали себя после того, как поели колбасу, купленную в местном супермаркете.

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